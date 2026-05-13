Разведка США озвучила масштаб сохранившегося ракетного потенциала Ирана

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ американской разведки для NYT.
Так, Иран имеет оперативный доступ к значительной части ракетных объектов вдоль Ормузского пролива, что свидетельствует о том, что его армия остается гораздо сильнее, чем утверждал глава Белого дома Дональд Трамп.
"Наибольшее беспокойство для некоторых чиновников вызывают доказательства того, что Иран возобновил оперативный доступ к 30 из 33 ракетных объектов, которые он удерживает вдоль Ормузского пролива, что может угрожать американским военным кораблям и нефтяным танкерам, проходящим узким водным путем", - говорится в материале.
Военные разведывательные службы также сообщили, основываясь на информации из нескольких потоков сбора данных, включая спутниковые снимки и другие технологии наблюдения, что Иран восстановил доступ примерно к 90 процентам своих подземных хранилищ и пусковых установок ракет по всей стране, которые сейчас оцениваются как "частично или полностью функциональные".
Напомним, 9 марта, через 10 дней после начала войны, Трамп заявил, что "ракеты Ирана почти полностью уничтожены", и у страны "ничего не осталось в военном смысле".
Тогда же глава Пентагона Пит Хегсет заявил на пресс-конференции, что операция "Эпическая ярость" уничтожила иранские вооруженные силы и сделала их неспособными к боевым действиям на долгие годы".
В целом Трамп несколько раз повторял то, что США победили Иран и достигли своих военных целей по ослаблению армии оппонента. Также президент США хвастался сокращением ядерных возможностей Ирана, что было главной целью операции.
Разведывательные данные, описывающие остатки военного потенциала Ирана, датированы менее чем месяцем после той пресс-конференции.