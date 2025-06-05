Разведка США оценила число уничтоженных самолетов во время операции "Паутина", - Reuters

По оценкам двух американских чиновников, говоривших на условиях анонимности, в результате ударов было уничтожено в общей сложности около 10 и поражено до 20 боевых самолетов.

Эта цифра примерно вдвое меньше, чем оценка президента Украины Владимира Зеленского. Он сказал, что половина из 41 пораженных российских самолетов были слишком повреждены, чтобы подлежали ремонту.

Тем не менее, официальные лица США охарактеризовали атаку как крайне значимую.

Операция "Паутина"

Украина нанесла удары по четырем авиабазам на территории России, используя 117 дронов, запущенных из контейнеров, расположенных близко к целям, в ходе операции под кодовым названием "Паутина".

СБУ опубликовала кадры, на которых видно, как ее беспилотники наносят удары по российским стратегическим бомбардировщикам и бьют по антеннам куполов двух военных самолетов-разведчиков А-50, которых в российском парке всего несколько.

Оценка ущерба

СБУ заявила, что ущерб, нанесенный России в результате операции, составил 7 млрд долларов, а также были поражены 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных авиабазах России.

Коммерческие спутниковые снимки, сделанные после атаки, показывают, что повреждены Ту-95 и Ту-22 Backfires - сверхзвуковые стратегические бомбардировщики большой дальности, которые Россия использовала для нанесения ракетных ударов по Украине.

Министерство обороны России признало, что Украина нанесла удары по авиабазам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Также было заявлено, что в Мурманской и Иркутской областях загорелось несколько самолетов.