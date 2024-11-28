Разведка США оценила ядерные угрозы России

Тем не менее, Россия, вероятно, усилит гибридные методы ведения войны, такие как саботаж и кибератаки, чтобы оказать давление на Запад.

Разведка США оценивает вероятность ядерной эскалации как низкую. Несмотря на риторику Владимира Путина и изменения в ядерной доктрине России, Москва не склонна применять ядерное оружие из-за отсутствия явного военного преимущества.

Ядерный вариант рассматривается как крайний шаг, предшествовать которому будут другие способы воздействия, включая саботаж и атаки на объекты критической инфраструктуры.

Россия, вероятно, увеличит саботажные операции в Европе и кибератаки, чтобы запугивать страны, поддерживающие Украину. Упоминаются возможные действия через разветвленную сеть российских агентов.

Американские официальные лица обеспокоены возможными атаками на военные базы США или другие стратегические объекты.

Присутствие северокорейских войск, предоставленных России, усилило необходимость разрешить Украине дальние удары. Это стало сигналом Вашингтону, что Россия мобилизует дополнительные ресурсы, что требует усиленной реакции.

Изначально в администрации Байдена опасались эскалации, но со временем позиция смягчилась. Некоторые официальные лица считают, что решение о расширении использования ATACMS было принято слишком поздно.