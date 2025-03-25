Разведка США допускает, что Путин может применить ядерное оружие: что об этом известно

По данным издания, предупреждение о возможности применения Путиным ядерного оружия содержится в свежем отчете директора Национальной разведки США, опубликованном 25 марта.

"Неспособность России достичь быстрых и решительных побед, а также украинские удары по территории РФ усиливают опасения, что Путин может прибегнуть к ядерной эскалации", - говорится в документе.

Вместе с тем разведка США считает, что Россия и Украина, вероятно, имеют больше стимулов затягивать военный конфликт, чем спешить к полному урегулированию.

"Хотя обе стороны продемонстрировали готовность испытывать частичные перемирия, лидеры пока, вероятно, все еще считают риски затяжной войны меньшими, чем риски невыгодного урегулирования", - отмечают эксперты в отчете.

Москва, по оценке разведки США, сохраняет преимущество на поле боя: затяжная война на истощение работает в пользу российской армии и "приводит к постепенному, но стабильному ослаблению позиций Киева, независимо от любых попыток США или союзников усилить давление на Москву".

В то же время аналитики отмечают, что затяжная война может ударить по российской экономике и грозит "нежелательной эскалацией с Западом". Для Украины же риск заключается в неопределенности будущей помощи от союзников.

Ядерная угроза России

Напомним, американская разведка также пришла к выводу, что Россия, вероятно, работает над созданием нового спутника, который будет способен нести ядерное оружие. Аналитики подчеркнули, что такое оружие россиян может привести к "разрушительным последствиям" для США и всего мира.

Также в прошлом году председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер рассказал о том, что Россия планирует разместить в космосе ядерное оружие.