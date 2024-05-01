Разведка США будет предупреждать бизнес об угрозах со стороны РФ и Китая

Президент США Джо Байден издал директиву, которой обязал разведку делиться с частным сектором данными, касающимися угроз из РФ или Китая. Директива является частью нового Меморандума нацбезопасности по устойчивости и обеспечению критической инфраструктуры. Белый дом обнародовал его во вторник, 30 апреля.

В документе говорится об активизации обмена разведданными на "низшем возможном уровне классификации" между частными и международными партнерами.

Заместитель советника президента США по внутренней безопасности Кейтлин Дюркович объяснила, что это решение особенно актуально, поскольку хакеры атакуют системы водоснабжения США. Также по ее словам, ФБР и другие спецслужбы бьют тревогу, потому что другая инфраструктура США является мишенью.

Как пишет The Hill, при разработке меморандума учитывался опыт предупреждения от разведки США о полномасштабном вторжении России в Украину.