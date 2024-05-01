Разведка США будет предупреждать бизнес об угрозах со стороны РФ и Китая

Американские спецслужбы будут передавать частным компаниям информацию о возможных угрозах со стороны России и Китая. Речь идет о компаниях, обслуживающих критически важную инфраструктуру США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Президент США Джо Байден издал директиву, которой обязал разведку делиться с частным сектором данными, касающимися угроз из РФ или Китая. Директива является частью нового Меморандума нацбезопасности по устойчивости и обеспечению критической инфраструктуры. Белый дом обнародовал его во вторник, 30 апреля.
В документе говорится об активизации обмена разведданными на "низшем возможном уровне классификации" между частными и международными партнерами.
Заместитель советника президента США по внутренней безопасности Кейтлин Дюркович объяснила, что это решение особенно актуально, поскольку хакеры атакуют системы водоснабжения США. Также по ее словам, ФБР и другие спецслужбы бьют тревогу, потому что другая инфраструктура США является мишенью.
Как пишет The Hill, при разработке меморандума учитывался опыт предупреждения от разведки США о полномасштабном вторжении России в Украину.
Следует отметить, что еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину Москва и Пекин договорились о "дружбе без ограничений" и усилении сотрудничества.
Китай придерживается так называемого нейтралитета в войне РФ против Украины, но фактически Пекин прямо не осудил Москву. Китайские компании продолжают поставлять России товарами двойного назначения, которые могут использоваться для производства оружия.
США призывают Китай не оказывать России военную помощь. Кроме того, Вашингтон пообещал ужесточить санкции против Пекина в случае предоставления РФ оружия.
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