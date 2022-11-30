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Разведка раскрыла планы РФ на фронте к Новому году: чего ожидать

Фото: разведка раскрыла планы РФ на фронте к Новому году (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В ближайших планах российской армии усилить свое присутствие на временно оккупированных территориях Украины. Также враг восполняет потери среди воюющих с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в эфире телемарафона.

По его словам, после ухода с правого берега Днепра россияне завершили перегруппировку войск на ряде территорий - это оккупированные части Херсонской, Запорожской и Донецкой области и создали резервы.

"На сегодняшний день мы отмечаем довольно активное перемещение подразделений территориальных войск, которые были отмобилизованы на территории РФ во всех военных округах", - отмечает Скибицкий.

Он уточнил, что сейчас наблюдается перемещение российских военных в Ростовскую область, Белгородскую область и через территорию временно оккупированного Крыма в Херсонскую область.

"Это меры, которые РФ предпринимает для того, чтобы усилить присутствие на временно оккупированных территориях и восполнить потери российских войск, ведущие боевые действия с февраля", - пояснил представитель ГУР.

Что говорят на Западе

Напомним, как утверждают на Западе, несмотря на то, что РФ не достигла целей, поставленных в начале войны, она не намерена сдаваться.

Впрочем, союзники отмечают, что российское командование может попытаться "задавить количеством", использовав большее "пушечное мясо", чтобы попытаться затормозить украинское наступление.

В то же время в Минобороны Британии считают, что ВСУ зимой будут в "намного лучшем состоянии, чем их противники", поэтому там призывали давить на российскую деградированную армию.

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