"Был доклад ГУР о том, что готовят россияне: ударах, их производстве, накоплении ракет. Все, кто отвечает за коммуникацию с партнерами в Украине, четко понимают, что делать. Я ожидаю доклад", - подчеркнул глава государства.

Также, по словам Зеленского, он заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого.

Вместе они определили, какое перемещение сил и средств является крайне важным на данном этапе.

Президент не скрывает, что ситуация на поле боя остается непростой, но при этом стабильной. Силы обороны успешно отражают вражеские штурмы и сдерживают наступление российской армии на разных направлениях.