Главное управление разведки располагает информацией о дальнейших планах России в войне против Украины - враг готовит новые удары.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
"Был доклад ГУР о том, что готовят россияне: ударах, их производстве, накоплении ракет. Все, кто отвечает за коммуникацию с партнерами в Украине, четко понимают, что делать. Я ожидаю доклад", - подчеркнул глава государства.
Также, по словам Зеленского, он заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого.
Вместе они определили, какое перемещение сил и средств является крайне важным на данном этапе.
Президент не скрывает, что ситуация на поле боя остается непростой, но при этом стабильной. Силы обороны успешно отражают вражеские штурмы и сдерживают наступление российской армии на разных направлениях.
"Константиновка - нужно сделать максимум, чтобы и дальше уничтожать там оккупантов. ДШВ, спасибо вам за активные действия по всем направлениям. Мы уничтожаем российскую логистику нашими санкциями средней дальности, нашими ударами, и они очень неплохо работают,",
Кстати, недавно Зеленский сообщил, что Украина приближает создание действительно эффективной антибаллистической системы.
Кроме того, он предупредил, что РФ завершает подготовку к новому массированному удару и уже выбрала цели.