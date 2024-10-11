Разведка Эстонии спрогнозировала влияние ударов ВСУ по складам в РФ
Российская Федерация столкнется с нехваткой боеприпасов. Причина этого – удары ВСУ по складам БК в Крыму и на территории РФ.
Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
"Атаки по военным складам РФ, пожалуй, продолжатся, что еще больше усугубит нехватку российских боеприпасов", - рассказал Кивисельг.
По его словам, российские подразделения получили распоряжение ускорить темп сражений в Украине. Россиянам это необходимо для того, чтобы достичь тактических целей до наступления грязевого сезона.
Полковник считает, что россияне попытаются изолировать Курахово и Селидово в Донецкой области от ВСУ и попытаются укрепить захваченные позиции в Угледарском районе.
Он также считает, что в ближайшее время Россия может попытаться объединить два фронта – в Донецкой и Запорожской области. Но по мнению эстонца, у РФ есть ресурсы для того, чтобы быстро достичь этой цели.
Удары по складам РФ
В конце сентября в Краснодарском крае и Тверской области были атакованы склады с оружием российских окупантов. По данным источников РБК-Украина, атака на склад в Торопке Тверской области была спецоперацией украинских защитников. В нем приняли участие СБУ, ГУР и ССО.
Позже было подтверждено попадание в состав ракетно-артиллерийского управления. Там россияне хранили ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер", баллистические ракеты KN23, ракеты для тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБ, С-300 и артиллерийские боеприпасы.
Следует заметить, что удар по складу с ракетами в Торопце является важным достижением для Украины. Всего таких составов в РФ всего 13.
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