Разведка Эстонии предположила, для чего РФ начала наступление в Харьковской области

Активность российских вооруженных сил в Харьковской области свидетельствует о создании "буферной зоны", а не о намерении захватить Харьков.

Об этом заявил командующий разведывательным центром Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Цели россиян в Харьковской области

По его словам, россияне продвигаются вперед на недавно открытом Харьковском направлении, но их темп падает.

"Это и характер поведения ВС РФ скорее говорит о желании создать "буферную зону", - сказал Кивисельг.

Также он отметил, что российские войска атаковали и уничтожали важные мосты в районе Волчанска, что создает естественную преграду между подразделениями ВСУ и российской армией.

Оккупанты хотят выстроить рубеж обороны

Глава разведки Эстонии уточнил, что действия россиян в регионе указывают на их намерение выстроить рубеж обороны, а не на создание плацдарма для продвижения на Харьков.

По словам Кивисельга, подразделения ВС РФ вторглись на глубину до 8 километров - это зона, которая простреливается российской артиллерией.

Военный подчеркнул, что именно поэтому Украина не могла выстраивать систему обороны ближе чем в 10-20 километрах от границы и возводить сильные укрепления ближе чем в 3-5 километрах от нее.

Количество оккупантов на Харьковском направлении

Кивисельг сообщил, что на Харьковском направлении действует группировка войск "Север", целями которой является препятствование продвижению украинских резервных сил и поддержка своего наступления на Донецком направлении.

"В прямых боевых столкновениях на Харьковском направлении участвует около 2000 человек, еще 1500-2000 бойцов находятся в резерве. Всего в районе сосредоточено около 35 000 военнослужащих ВС РФ, скорее всего, в ближайшее время группировка возрастет", - сказал он.

При этом глава разведки Эстонии не думает, что Россия сможет сосредоточить на этом направлении 300 000 человек, что, согласно разным оценкам, является минимально необходимым порядком сил для захвата Харькова.