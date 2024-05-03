Разведка Британии: удар по аэродрому "Кущевская" повлияет на боевые вылеты РФ

"В течение этой недели украинская атака на российский аэродром "Кущевская", вероятно, способствовала тому, что около 40 самолетов разных типов были выведены из этого района и рассредоточены на нескольких аэродромах, расположенных дальше линии фронта", - пишет разведка Британии.

Отмечается, что влияние от атаки на аэродром, вероятно, не будет сразу очевидным. Впрочем, Украина продемонстрировала способность наносить удары гораздо дальше вглубь Российской Федерации.

В частности, рассредоточение будет означать и то, что врагу придется увеличить продолжительность вылетов, чтобы поддерживать то же постоянство над пространством боевых действий.

"Это, в свою очередь, потребует больше топлива, увеличивая расходы, а также увеличивая нагрузку на экипажи", - отмечает разведка.

Удар по авиабазе "Кущевская"

Удар дронами по авиабазе "Кущевская" был нанесен еще 27 апреля. Атака была организована Службой безопасности Украины совместно с Силами обороны. На обнародованных кадрах можно увидеть, что БпЛА вероятно атаковали состав модулей управления и коррекции для авиабомб. Модули, в свою очередь, используются при производстве управляемых авиационных бомб из обычных авиабомб.

Также разведка Британии писала и о том, что удар по авиабазе повлияет на возможности авиации врага наносить удары по линии фронта.