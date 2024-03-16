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Разведка Британии: в РФ из-за войны "рекорды" по росту числа мужчин с инвалидностью

Фото: в РФ из-за войны "рекорды" по росту числа мужчин с инвалидностью (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В России с 2022 по 2023 зафиксирован рекордный рост количества российских мужчин с инвалидностью в возрасте 31-59 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Британии.

Как пишет разведка, согласно анализу данных Пенсионного фонда и Фонда социального страхования России, на территории страны-террориста в 2022 году насчитывалось 1,67 млн мужчин с инвалидностью в возрасте 31-59 лет.

В 2023 году вышеупомянутая цифра увеличилась на 507 тысяч или на 30%. По словам российских демографов, увеличение количества мужчин с инвалидностью, вероятно, связано с войной в Украине. 

"Это почти наверняка так и есть. Значительное большинство из более 355 000 жертв, которые понесли российские вооруженные силы в результате конфликта в Украине, - это раненые военнослужащие", - добавляет разведка. 

Также разведка Британии напоминает и о том, что среднедневное количество российских потерь выросло с начала российского наступления осенью 2023 года. 

"Рекордный рост количества мужчин с инвалидностью в возрасте 31-59 лет и раненых будет иметь значительное влияние на медицинские и социальные службы России", - отмечает пресс-служба. 

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 15 марта, украинские воины ликвидировали еще 1160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 429 580 военных.

Также, как сообщала ранее разведка Британии, война России против Украины, вероятно, привела к дефициту медицинских работников по всей территории страны-агрессора.

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