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Разведка Британии показала обновленную карту войны в Украине

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Украина, Понедельник 03 апреля 2023 13:48
Разведка Британии показала обновленную карту войны в Украине Фото: британская разведка показала новую карту боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия не отказалась от планов выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Поэтому оккупанты штурмуют позиции ВСУ на нескольких направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

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Разведка Британии показала обновленную карту войны в Украине

По данным карты от британской разведки, российские оккупанты атакуют украинских защитников на трех направлениях на востоке Украины. В частности, ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута, Авдеевки и на Лиманско-Купянском направлении.

Бахмут остается эпицентром боевых действий в Украине. Бои продолжаются в городе и на окраинах. Кроме того, оккупанты пытаются взять Авдеевку "в кольцо". Однако ВСУ противостоят врагу и не дают ему продвинуться.

На других направлениях фронта в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях продолжаются локальные бои. Продвижение врага не зафиксировано.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнера" Пригожин заявил, что боевики "юридически захватили" Бахмут. Однако спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг фейковые заявления россиян. По его словам, оккупанты очень далеки от "взятия" города.

Кроме того, в Минобороны заявили, что оккупанты не покидают намерений захватить Бахмут, хотя и понесут огромные потери на этом направлении.

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Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

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