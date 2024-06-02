RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Разведка Британии оценила, как повлияет устранение Кремлем авторитетных командиров РФ

Фото: российский генерал Иван Попов (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Устранение Кремлем авторитетных российских командиров может испугать российских солдат, а командование сочтет повиновение режиму важнее компетентности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии Twiiter(X).

Разведка напоминает, что 21 мая 2024 года российские СМИ сообщили о задержании генерал-майора Ивана Попова, бывшего командующего 58 общевойсковой армией РФ. Он был арестован по обвинению в мошенничестве и коррупции, связанных с продажей военных строительных материалов.

В июле прошлого года Попов был уволен с должности командующего 58-й армией, которая дислоцировалась на Запорожском направлении. Генерал раскритиковал компетентность решений руководства обороны РФ по ведению войны. Затем он также раскритиковал решение о своем увольнении, заявив, что "старший командир ударил с тыла, вероломно и подло обезглавив армию в самый трудный и напряженный момент".

В Британии заявляют, что в коррумпированной системе наказания за взяточничество являются политическим инструментом борьбы. Также в истории есть много случаев, когда российский режим использовал обвинения в коррупции, реальные или вымышленные, чтобы устранить или наказать внутренних критиков или неугодных.

"Как командующий армией Попов в общем считался высококомпетентным и, по словам российских военных обозревателей, был популярен среди российских войск. Его арест, вероятно, еще больше напугает российских военных и убедит его коллег на высших командных должностях, что лояльность и повиновение режиму и своему начальству ценятся выше компетентности и харизма", - говорится в сводке.

 

 

Предыстория

В момент летнего контрнаступления на юге Украины среди российского военного руководства произошел так называемый бунт. Активным его участником был российский генерал Иван Попов, командующий силами 58-й оккупационной армии.

Он обвинил министра обороны Сергея Шойгу и бездействия и "обезглавления армии". При этом Попов делал это публично.

В июле 2023 года Попов был уволен с должности командующего 58-й армией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВеликобританияВойна в Украине