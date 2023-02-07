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Разведка боем, а не наступление. Гайдай рассказал об атаках оккупантов со стороны Кременной

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (loda.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска ведут постоянные атаки со стороны Кременной Луганской области. Но говорить о большом наступлении оккупантов рано, враг пытается вести разведку боем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Россияне постоянно пытаются атаковать со стороны Кременной. Это еще не то наступление, о котором сейчас много говорят, а скорее всего - разведка боем", - говорит Гайдай.

Он отметил, что Силы обороны Украины контролируют сложившуюся там ситуацию и владеют информацией о маневрах и резервах армии РФ на этом участке.

"Из-за этой разведки боем оккупанты несут значительные потери в Луганской области", - добавляет Гайдай.

В свою очередь он акцентирует, что дальнобойные снаряды, которые ожидают украинские силы позволят практически полностью разорвать логистическую цепь снабжения оружия россиянами на территории региона.

Между тем, по словам Гайдая, возле Новопскова захватчики роют котлован для строительства крематория, поскольку им некуда складывать трупы своих солдат.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска могут начать атаковать по трем направлениям в Луганской области.

Также мы писали, что россияне могут начать новое наступление в Луганской области после 15 февраля, а до этого они будут готовить мобилизованные резервы.

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