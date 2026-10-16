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Разведданные дают десятки стран, но о баллистике Украине сообщают США, - Зеленский

15:17 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Разведданные Украине передают десятки стран, но данные о пусках баллистики поступают именно из США.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе.

"Разведывательными данными с нами делятся многие страны - речь идет о десятках стран. Мы наладили такую работу за время войны", - добавил он.

Такую помощь президент назвал очень существенной и серьезной.

Зеленский отдельно остановился на баллистике.

"По баллистике, именно данные о выходах баллистики, эту информацию мы получаем от Соединенных Штатов Америки. Как видите, есть много вызовов, связанных именно с баллистикой", - сказал он.

По словам президента, Украина работает над всеми возможностями, чтобы быть максимально независимой. Также он напомнил, что Украина всегда благодарила американских партнеров за разведданные.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что две трети разведданных от западных партнеров поступают из Европы.

Также он призвал не поддаваться российской пропаганде, пытающейся подорвать поддержку Украины.

Как сообщало РБК-Украина, разведка США угрожала посольству Украины остановить обмен данными, если Киев продолжит атаковать российские энергообъекты.

По данным The Washington Post, такие слова прозвучали 12 октября, но угрозу пока не выполнили.

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