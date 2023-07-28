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Развернули домой. Чехия не пустила россиянку и белоруску на турнир WTA

Фото: Чехия не пустила россиянок и белорусок на турнир WTA (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Чехии одобрило постановление, которое запрещает спортсменам из Беларуси и России участвовать в соревнованиях на чешской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Полиция не позволила российской теннисистке въехать в Чехию накануне турнира WTA Prague Open.

Чемпионат стартует в понедельник. Ожидалось, что несколько российских и белорусских спортсменов, включая Евгению Родину из России и Александру Саснович из Беларуси, будут соревноваться как нейтральные игроки, без какого-либо национального флага или символа. В то же время новое постановление правительства, позволило полиции отозвать визы этим спортсменам.

По словам директора турнира Мирослава Малого, в четверг полиция не впустила в Чехию одну из спортсменок. Организаторы турнира, со своей стороны, сообщили остальным спортсменам из России и Беларуси о том, что они могут не приезжать на соревнования.

"Руководство турнира полностью уважает текущую позицию государственных властей. Мы не ожидаем, что в этой ситуации ни один игрок с российским или белорусским гражданством не примет участия в турнире", - отметил Малый.

Напомним, РБК-Украина писало о случае, когда в Польшу не впустили российскую теннисистку и бывшую вторую ракетку мира Веру Звонареву.

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