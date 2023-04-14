Понимают, что война окончится поражением. Подоляк об отмене парадов до 9 мая в России

Российские власти начинают понимать, что в войне против Украины ее ждет проигрыш. Именно поэтому в РФ объявили об отмене громких военных парадов, посвященных Дню Победы 9 мая.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

"Возможно им нужно провести шествие бессмертного полка, но взять настоящие лица. Таких потерь, которые они понесли на этой войне, думаю, они не ожидали", - заявил он.

По словам Подоляка, сейчас Россия полностью закрытая страна. Там идет тотальная мобилизация и полное ограничение прав. Кроме того, власти страны приступили к истерическому поиску вооружения - Россия осознает, что полностью находится в войне.

"Это полностью сломало психику этих людей. Россияне наконец-то поняли, что опасность будет только масштабироваться и будет касаться каждого из них. У них будет немного вариантов: попасть в концентрационный лагерь внутри России, или стать мобилизованным и, фактически, взять билет в одну сторону", - подчеркнул Подоляк.

В то же время сами россияне что война закончится поражением их страны и потом придется физически и юридически отвечать всем.