Понимание русского эндшпиля

Как имперское прошлое влияет на нынешние действия руководства России, какие это имеет последствия уже сейчас и чем опасно в будущем – читайте в колонке бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Швеции Карла Бильдта.

Многие удивились, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров приземлился в Анкоридже, штат Аляска, на саммите Трампа и Путина в свитере с буквами СССР – кириллической аббревиатурой Советского Союза. Очевидно, что это не было случайностью. Но что надеялся донести Лавров?

Вероятно, он хотел сказать, что сегодняшняя Россия является такой же великой и могущественной, как когда-то был СССР; что Владимир Путин восстановил статус своей страны как сверхдержавы, которая заслуживает уважения во всем мире. Ностальгия по эпохе холодной войны, когда Советский Союз и Соединенные Штаты были единственными двумя сверхдержавами в мире, поглощает Кремль с тех пор, как распалась советская империя.

Сам Лавров очень во многом является порождением прошлого. Хотя он свободно владеет языком многосторонней дипломатии (благодаря предыдущей работе в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке), его склонность к запугиванию имеет четкие советские корни. Кажется, он искренне верит в то, что во времена СССР было лучше. Его частые поездки в Пхеньян (Северная Корея) в последние годы не могут быть приятными. Когда наметился саммит с президентом США на территории, которая когда-то была российской, он позаботился о том, чтобы упаковать свой старый свитер.

Это послание не будет хорошо воспринято в странах, которые когда-то были заперты за железным занавесом. Министр иностранных дел России подтвердил худшие опасения эстонцев, латышей и литовцев относительно истинной цели Путина, а также вызвал беспокойство на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Эти страны помнят Советский Союз не как величественную империю, а как тюрьму.

Собственно, именно недовольство нерусских в конце концов привело к распаду СССР. Когда политические репрессии ослабли после попыток Михаила Горбачева реформировать приходящую в упадок советскую систему в 1980-х годах, стало невозможно примирить стремление этих национальностей с системой, ориентированной на Кремль. Советский Союз должен был распасться, чтобы его народы стали свободными.

То же самое касалось и России. Борис Ельцин поднял российский флаг, а не советский, потому что он представлял себе будущее, в котором его страна избавилась от бремени империи. Он хотел, чтобы Россией правили русские, а этой цели невозможно было достичь в рамках сложной, дорогостоящей системы имперских структур. Советский Союз был прошлым, тогда как Россия, Украина и все другие советские республики, стремившиеся к независимости, были будущим.

Это не было неразумным видением. После распада Советского Союза сразу же была достигнута договоренность уважать старые границы между бывшими республиками, чтобы предотвратить новые конфликты. Когда Россия с чрезвычайной жестокостью отреагировала на попытку Чечни провозгласить независимость, остальной мир с уважением отнесся к утверждению Кремля о том, что сепаратистский анклав находится в пределах российских границ.

После этого не было никакой причины, почему Россия и Украина – и все другие бывшие невольники Советского Союза – не могли бы жить в согласии. Конечно, всегда существовала определенная конкуренция, возможно, даже интенсивное соперничество; но эта динамика могла быть здоровой. Как хорошие соседи, все эти страны могли бы стать хорошими партнерами – как это происходит в Западной Европе.

Но так не произошло. Имперская ностальгия начала возвращаться в Кремль. Под угрозой демократического развития во многих бывших советских республиках путинский режим становился все более авторитарным. Со временем более демократическая и либерализирующаяся Украина стала рассматриваться не как партнер, а как опасность для явно нелиберального, антидемократического режима России. Путин начал называть Украину "антироссийской", хотя украинцы никогда не занимали такой позиции. Они просто хотели, чтобы Украина была Украиной.

Лавров в свитере с надписью "СССР" (фото: Getty Images)

Неудивительно, что свитер Лаврова был бы воспринят как угроза в любой стране, где когда-то были установлены советские сателлитные режимы. Но его также следует рассматривать как угрозу для самой России. Если Кремль будет продолжать руководствоваться имперской ностальгией, Россия никогда не сможет быть Россией. Разрушение и попытка оккупации Украины лягут на нее бременем на несколько поколений. Последний имперский проект Кремля может быть поддержан, если Китай будет рассматривать Россию как полезного сателлита (у него есть сырье и энергия, а также постоянное место в Совете Безопасности ООН, но не более того). Но он откажется от будущего как относительно мирной, процветающей современной национальной державы – цели, которая была вполне в его силах достичь.

Советский Союз потерпел огромное поражение. Он возник в 1922 году, обещая новое светлое будущее для человечества, но когда через семь десятилетий распался, западным странам пришлось лететь за экстренной гуманитарной помощью. Во времена расцвета СССР Никита Хрущев хвастался, что он "похоронит" Запад, но на самом деле он копал себе могилу. Мы все должны поблагодарить Лаврова за то, что он напомнил нам об этом жалком наследии. Ностальгия, которую он воплотил на Аляске, представляет угрозу для многих, в том числе и для рядовых россиян.

Авторское право: Project Syndicate, 2025.www.project-syndicate.org