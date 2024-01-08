Растрата почти 950 млн грн госсредств. Экс-чиновникам Минобороны сообщили о новом подозрении

Как сообщается, новое подозрение получили экс-замминистра обороны Украины, бывший руководитель одного из Департаментов МО и бывший начальник управления вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Следствие установило, что в 2022 году между Минобороны и восточноевропейской компанией был заключен договор на поставку большой партии бронежилетов.

Продукция, согласно выводам судебно-баллистических и товароведческих экспертиз, не позволяла использовать их военнослужащими ВСУ по целевому назначению из-за несоответствия стандартам. Это ставило под угрозу жизнь и здоровье наших воинов на передовой.

В результате закупки некачественной продукции размер ущерба государства составил почти 950 млн гривен.

Фото: ГБР сообщило о новом подозрении экс-чиновникам Минобороны (dbr.gov.ua)

Трем фигурантам доложено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное в условиях особого периода, что привело к тяжким последствиям, совершенным группой лиц), ч. 5 ст. 191 (расход чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Скандалы с закупками для ВСУ

Напомним, в прошлом году СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что якобы Министерство обороны Украины закупает продукты для ВСУ по ценам, завышенным в 2-3 раза по сравнению с ценами в киевских супермаркетах. Подробнее о скандале - читайте в материале РБК-Украина.

После этого, 24 января, стало известно, что замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. В Министерстве обороны заявили, что, несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком.

Позже СБУ провела обыски у экс-чиновников Минобороны, которые были замешаны в скандале с закупками.

К тому же суд арестовал экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова и определил ему залог в 400 миллионов гривен.

Позже ГБР совместно с НАБУ сообщили новое подозрение бывшему заместителю министра обороны, а также и.о. директора департамента государственных закупок и снабжения материальных ресурсов. Они при закупке продуктов для армии нанесли ущерб государству на миллионы гривен. Речь идет о событиях 2020-2021 годов, когда Минобороны возглавлял Андрей Таран.