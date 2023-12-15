Растрата 18 млн гривен средств завода "Антонов": дело направили в суд

Следствие установило, что в июле 2018 года адвокатское объединение в рамках договора о предоставлении юридических услуг обязалось предоставить услуги ГП "Антонов" по взысканию задолженности по АО "Брокбизнесбанк" по депозитному договору, общий объем которого составлял более 347 млн гривен.

В декабре 2018 года в ГП "Антонов" от "Брокбизнесбанка" в качестве частичного взыскания задолженности передано нежилое здание в Киеве стоимостью более 120 млн гривен.

Согласно заключенному договору и дополнительному соглашению к нему, вознаграждение адвокатов за предоставленные юридические услуги должно составлять 5% от стоимости переданного, однако не реализуемого имущества.

Однако директор по правовым вопросам ГП "Антонов", находясь в сговоре и при пособничестве директора адвокатского объединения, согласовал оплату предоставленных адвокатским объединением услуг в безосновательно завышенном размере - почти 10% от оценочной стоимости здания (переплата около 7 млн гривен).

В мае 2021 года во исполнение Законов Украины и Распоряжения Кабинета министров Украины нежилое здание передано в сферу управления одного из госучреждений по рыночной стоимости свыше 212 млн гривен. На указанную сумму были списаны долговые обязательства "Антонова" перед государством.

Позже директор по правовым вопросам ГП "Антонов" при пособничестве директора адвокатского объединения безосновательно принял выполнение юридических услуг и предоставил разрешение на дополнительное перечисление денежных средств государственного предприятия в пользу юридической фирмы якобы за выполнение договора о предоставлении юридических услуг в результате передачи в сферу управления одной из государственных учреждений здания по рыночной стоимости свыше 212 млн гривен.

Указанные действия лиц привели к повторной растрате материальных ресурсов ГП "Антонов" на сумму более 11 млн гривен.

При этом адвокатское объединение к передаче здания от ГП "Антонов" в другое государственное учреждение и списание долговых обязательств завода перед государством никакого отношения не имело, а указанный вопрос вообще не охватывался договором о предоставлении юридических услуг.

В результате преступные действия лиц привели к нанесению госпредприятию более 18 млн гривен убытков.

На сегодняшний день действия бывшего должностного лица ГП "Антонов" квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины, экс директора адвокатского объединения – по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Дело ГП "Антонов"

Напомним, 10 марта НАБУ и САП сообщили бывшему чиновнику завода "Антонов", входящему в состав ДК "Укроборонпром", и директору адвокатского объединения о подозрении в растрате более 18 миллионов гривен средств ГП и составлении заведомо ложных официальных документов.

В НАБУ сообщили, что речь идет о:

эксдиректора по правовым вопросам ГП "Антонов";

директора адвокатского объединения.

Детали дела - по ссылке.