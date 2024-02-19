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Расстрел украинских пленных в Авдеевке и Веселом. Омбудсмен отреагировал на преступление россиян

Понедельник 19 февраля 2024 17:59
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Расстрел украинских пленных в Авдеевке и Веселом. Омбудсмен отреагировал на преступление россиян Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Казнь россиян попавших в плен украинских военных это грубое нарушение норм международного гуманитарного права и Женевской конвенции об обращении военнопленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Российские солдаты делают вид, что берут в плен и казнят безоружных защитников Украины. Для России не существует законов и правил. Расстреливая военнопленных, страна-агрессор грубо и цинично нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций", - пишет Лубинец.

Он отметил, что россияне специально убивают украинских военных. Это все из-за их нежелания оставлять украинцев в живых. При этом он напомнил, что казнь военнопленных - это тяжкое международное преступление, за которое будет суровое наказание.

"Обращаю внимание мирового сообщества на очередные военные преступления РФ и на то, что Россия, захватив определенные территории, двигается дальше. Для страны-агрессорки не существует границ, где она остановится. Россию остановит только сила, сплоченность и страх перед ответственностью, потому что безнаказанность провоцирует порождение еще большего зла", - подчеркнул он.

Ситуация в Авдеевке

По данным прокуратуры, 18 февраля в одном из Telegram-каналов опубликовано сообщение о расстреле 6 пленных ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. Защитники были тяжело ранены и ждали эвакуации.

Ситуация в Веселом

Кроме предыдущего, также была обнаружена видеозапись с фрагментом убийства еще 2 воинов вблизи села Веселое Бахмутского района.

На записи с камеры дрона видно, как во время штурма наших позиций представитель ВС РФ стреляют в упор сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем в другое.

"Не желая покидать пленных живыми, оккупант умышленно добивает их из автоматического оружия", - подчеркнули в прокуратуре.

Расстрел пленных

Напомним, ранее стало известно, что российские военные расстреляли 6 пленных украинских воинов в процессе выхода из позиции "Зенит" в Авдеевке.

Выход ВСУ из Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Зеленский назвал решение вывести войска из Авдеевки правильным и профессиональным, но подверг критике союзников за ненадлежащую помощь Украине, что и привело к такой ситуации.

Больше о выходе ВСУ из Авдеевки и о том, как это может повлиять на фронт, читайте в материале РБК-Украина.

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