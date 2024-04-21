Расстрел полиции. Подозреваемые хотели сбежать из Украины и назвали причину нападения

Подозреваемые в нападении на полицейских в Винницкой области планировали скрыться из Украины. Они после задержания назвали правоохранителям причину содеянного.

Об этом рассказала представитель Нацполиции Елена Бережная, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Они находились в заброшенном здании, намеревались уехать за границу Украины. В настоящее время следствием установлено, что причиной нападения было то, что, как они говорят, они перевозили боевые гранаты. Но, как это было на самом деле, будет выяснять следствие", - отметила Бережная.

Как известно, нападавшими были двое военнослужащих - отец и сын. Отца, по словам Бережной, успел ранить один из правоохранителей, на которых он с сыном напал.

"Ему была оказана медицинская помощь. Он жив", - рассказала представитель Нацполиции.

В настоящее время с подозреваемыми работают следователи, полицейские и прокуратура. Также, по словам Бережной, проверяется причастность задержанных к диверсионно-разведывательным группам.

"Причины их нападения на полицейских будут установлены следователями впоследствии", - добавила она.