Расстрел полиции. Подозреваемые хотели сбежать из Украины и назвали причину нападения
Подозреваемые в нападении на полицейских в Винницкой области планировали скрыться из Украины. Они после задержания назвали правоохранителям причину содеянного.
Об этом рассказала представитель Нацполиции Елена Бережная, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Они находились в заброшенном здании, намеревались уехать за границу Украины. В настоящее время следствием установлено, что причиной нападения было то, что, как они говорят, они перевозили боевые гранаты. Но, как это было на самом деле, будет выяснять следствие", - отметила Бережная.
Как известно, нападавшими были двое военнослужащих - отец и сын. Отца, по словам Бережной, успел ранить один из правоохранителей, на которых он с сыном напал.
"Ему была оказана медицинская помощь. Он жив", - рассказала представитель Нацполиции.
В настоящее время с подозреваемыми работают следователи, полицейские и прокуратура. Также, по словам Бережной, проверяется причастность задержанных к диверсионно-разведывательным группам.
"Причины их нападения на полицейских будут установлены следователями впоследствии", - добавила она.
Нападение на полицейских в Винницкой области
В Винницкой области вчера, 20 апреля, двое мужчин напали на полицейских, когда те остановили их автомобиль для проверки. В ходе нападения произошла стрельба, в результате которой один из правоохранителей погиб. Было известно, что погибший успел ранить одного из нападавших.
Нападавшие с места происшествия скрылись, а для их поисков была введена специальная полицейская операция в Винницкой и смежных областях. Было известно, что нападавшими являлись военнослужащие одной из воинских частей.
Вчера правоохранители разыскали автомобиль злоумышленников, в нем обнаружили боеприпасы. А сегодня стало известно о задержании и самих нападавших. Их разыскали в Одесской области. Теперь им грозит пожизненное наказание.
Детальнее о нападении на полицейских в Винницкой области, - читайте в материале РБК-Украина.
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