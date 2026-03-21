Расследовал вмешательство РФ в выборы в США. Трамп цинично отреагировал на смерть Мюллера

Экс-руководитель ФБР Мюллер ушел в отставку в 2013 году после того, как возглавлял Бюро в течение 12 лет. Однако через несколько лет, в 2017 году, Мюллер вернулся на государственную службу по просьбе Министерства юстиции.

Мюллер, как специальный прокурор, вел расследование, связанное с предполагаемым вмешательством России в выборы в США 2016 года. Он собрал много доказательств контактов РФ со штабом действующего президента США Дональда Трампа, который выиграл выборы и в 2016 году.

Во время 22-месячного расследования Мюллер собрал доказательства, согласно которым были выдвинуты обвинения против 34 человек, в том числе ряда соратников Трампа. Фигурантами также стали российские разведчики и три российские компании. Благодаря "Докладу Мюллера" были осуждены Пол Манафорт, Майкл Флинн, Рик Гейтс и некоторые другие лица из окружения Трампа.

Но в итоге Мюллер отказался выдвигать уголовные обвинения против самого Трампа, чем фактически спас его. Несмотря на это президент США написал в собственной социальной сети Truth Social, что он очень радуется по поводу смерти Мюллера.

"Роберт Мюллер только что умер. Хорошо, я рад, что он умер. Он больше не сможет наносить вред невинным людям!", - написал Трамп.