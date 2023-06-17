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Расширение диалога. Блинкен назвал основные цели поездки в Китай

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал одной из основных целей поездки в Пекин установление "открытого и расширенного" диалога с властями Китая.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Как отметил представитель Белого дома, такое развитие событий необходимо и желательно для мира, чтобы Штаты и КНР могли "ответственно" управлять своими разногласиями и избегать просчетов.

"Острая конкуренция требует устойчивой дипломатии, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфронтацию или конфликт", - сказал Блинкен перед своей первой с 2028 года поездкой в Китай.

Высокопоставленный американский дипломат также рассказал, что его визит в Пекин преследует еще две важные цели:

  • продвигать интересы и ценности США, в том числе откровенно говорить о своих "реальных опасениях по ряду вопросов",
  • и изучать потенциальные области сотрудничества, где "пересекаются интересы двух стран, такие как глобальная экономическая стабильность и изменение климата".

В Штатах не ожидают "прорыва" от поездки Блинкена

В то же время в публикации отмечается, что официальные лица США не ожидают прорыва в сложных и запутанных отношениях Штатов с Китаем только благодаря поездке Блинкена.

При этом они полагают, что такой визит проложит путь к расширению контактов между высокопоставленными официальными лицами США и Китая по всем направлениям.

"Это важный, но в некотором смысле недостаточный шаг, потому что предстоит проделать большую работу", - сказал сам Блинкен в Вашингтоне на пресс-конференции незадолго до отлета

Планирование визита госсекретаря США в Китай

В ходе визита в Пекин госсекретарь США должен провести серию переговоров с высокопоставленными китайскими чиновниками в течение двух дней. Они также могут включать встречу с лидером Китая Си Цзиньпином в конце визита.

Поездка была согласована президентами США и Китая в ноябре 2022 года на встрече в Индонезии.

Первоначально планировалось, что Блинкен отправится в Пекин в феврале, но после пролета над Штатам предполагаемого китайского воздушного шара, Вашингтон отложил такие намерения.

Напомним также, что по словам спикера Госдепа США Мэтью Миллера, Блинкен в ходе визита в Китай также планирует обсудить войну РФ против Украины.

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Соединенные Штаты АмерикиКитайЭнтони Блинкен