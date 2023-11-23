Рассекретить помог глава МВД. В Николаеве задержали экс-полицейского, был агентом РФ

В Николаеве задержали экс-полицейского, который передавал ложные данные об оккупантах украинским военным. Он входил в сеть прокремлевского блогера Сергея Лебедева "Лохматого" и рассекретить его помог глава МВД Игорь Клименко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности разоблачила еще одного агента РФ в Николаевской области. Им оказался бывший правоохранитель, которого уволили из Национальной полиции в марте 2023 года. Разоблачение происходило при личном содействии министра внутренних дел Игоря Клименко", - говорится в сообщении.

Вражеским информатором является житель Николаева. С 2016 по 2020 года он находился на территории временно оккупированного Крыма и периодически ездил в РФ, где его привлекла к сотрудничеству российская спецслужба.

В начале полномасштабного вторжения он получил задачу вернуться на материковую Украину и устроиться в одно из подразделений Национальной полиции.

"Находясь на должности, он не только шпионил для врага, но и осуществлял подрывную деятельность против Украины. Агент РФ передавал ВСУ ложные сведения о путях передвижения вражеской военной техники", - рассказали СБУ.

Впоследствии его уволили из правоохранительных органов из-за ДТП в нетрезвом состоянии, однако он продолжал работать в пользу РФ. Сотрудники СБУ усердно следили за каждым шагом российского агента, задокументировали его преступную деятельность и задержали.

Как установило следствие, для коммуникации с врагом он использовал "связных". Одним из них оказался прокремлевский блогер Сергей Лебедев (более известный под псевдонимом "Лохматый"), который находится во временно оккупированном Донецке и работает на ФСБ.

Ему уже сообщено о подозрении. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Агенты Лебедева "Лохматого"

3 октября СБУ сообщила, что под Николаевом действовала одна из многочисленных сетей российских агентов. В нее входили 13 информаторов, которых раскрыла СБУ. Координаты украинских объектов они передавали в ФСБ через "связного". Им оказался прокремлевский блогер Сергей Лебедев, более известный под псевдонимом "Лохматый".

В июне этого года СБУ разоблачила Лебедева на разведывательно-взрывной деятельности против Украины и сообщила о подозрении в государственной измене и в нарушении законов и обычаев войны.

Он дистанционно создал на территории Николаевщины собственную агентуру из 13 информаторов. Их всех задержали. СБУ сообщила девяти задержанным о подозрении, еще четырех участников вражеской агентуры суд признал виновными в совершении преступлений и назначил им от 8 до 15 лет тюрьмы.