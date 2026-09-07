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Разработчик реактивных дронов "Барс" назвал ключевой вызов для "дип-страйков"

12:39 07.09.2026 Пн
2 мин
Реактивные дроны могут управляться как в ручном, так и в автоматическом режимах
aimg Константин Широкун
Фото: разработчик дронов "Барс" назвал ключевой вызов для "дип-страйков" (Getty Images)

Наибольшим вызовом при разработке дальнобойных дронов является стабильная связь. Дроны "Барс" имеют возможность онлайн-управления на территории врага.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал разработчик реактивных дронов "Барс".

"Самое сложное (в разработке дальнобойных дронов - ред.) – это стабильность связи, потому что связь – это один из ключевых факторов, обеспечивающих эффективность наших БпЛА. Да, на сегодняшний день у нас есть возможности онлайн-управления на территории врага", - отметил разработчик "Барса".

Он также подчеркнул, что в компании используют инструментарии искусственного интеллекта на всех уровнях от разработки и решения инженерных задач до воплощения машинного видения в системы наведения на цель.

"Да, мы используем этот инструмент и мы приблизились к достаточно весомым результатам, когда на так называемой "финальной мили" перед пилотом есть две совершенно понятные вариации: либо ты отдаешь управление оптической системе донаведения, либо управляешь сам", - добавил разработчик.

По его словам, базовая модульность позволила "Барсу" получить три основных категории применения: это DeepStrike, "мидл-страйк" и "фронт-страйк". И вот именно модульность позволила балансировать с объемом топлива и весом боевой части и создать несколько модификаций одного дрона.

Дальнейшая модернизация, направленная на увеличение расстояния поражения и на увеличение боевой части, повлекла за собой незначительные изменения в форм-факторе, но основа, которая была заложена при первых инженерных расчетах, осталась.

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Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, в Германии началось производство более 5 тысяч дальнобойных ударных дронов для Украины. Первые образцы уже готовы, а испытанные системы поступят на вооружение ВСУ уже в этом году.

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