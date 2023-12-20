Разработка стандарта для игровой зависимости получает поддержку от разных сфер общества

8 декабря 2023 года в агентстве Укринформ общественный союз «Центр ответственной игры» провела круглый стол по теме «Обсуждение социальной услуги по социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью». Основные участники мероприятия – представители государственных органов,Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, организаторы азартных игр, заведения, специализирующиеся на помощи лицам с игровой зависимостью, ученые, врачи, юристы и представители общественности.

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Центр ответственной игры (Responsible Gambling Center, RGC) – это общественный союз, являющийся национальной платформой. Целью создания является объединение общества, государства и бизнеса с целью уменьшения вреда от азартных игр и защиты человека от вредного воздействия азартных игр.

Руководитель RGC, Ольга Исаева, представила основные акценты проекта Государственного стандарта по социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью. Команда RGC сейчас активно работает над этим проектом. Ольга подчеркнула, что эффективная коммуникация между государственными институтами, организаторами азартных игр и предоставлятелями социальной услуги важна и необходима для успешного функционирования системы.

Ппредставитель государственного регулятора в сфере организации и проведения азартных игр (КРАИЛ) Кристина Дутка выразила готовность предоставлять игрокам услуги по социально-психологической реабилитации для минимизации игровой зависимости. Другие участники мероприятия также поддержали необходимость разработки социального стандарта, отмечая важность разъяснений для населения, что игра не является способом заработка и разрушает многие семьи.

Представитель компании Favbet Ukraine Ксения Тюрикова выразила поддержку инициативе создания экосистемы социально ответственного бизнеса в игорном сегменте. Компания планирует совместно с RGC реализовать проект помощи нуждающимся в социально-психологической реабилитации.

Просмотреть сам проект государственного стандарта социальной услуги "Социально-психологическая реабилитация лиц с игровой зависимостью" и предложить свои правки можно здесь.Команда Центра ответственной игры ждет замечаний и предложений.

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