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Разрыв в ценниках до 15 гривен: что происходит с ценами в супермаркетах 25 августа

16:54 25.08.2026 Вт
2 мин
Килограмм гречки стоит от 55 до 70 гривен в зависимости от сети
aimg Мария Кучерявец
Фото: Покупка одинакового набора продуктов в разных супермаркетах обойтись по-разному (Getty Images)

Ценовая ситуация в супермаркетах остается стабильной, но разнится между собой. Если цены на молоко и хлеб между сетями почти сравнялись, то на гречке, подсолнечном масле и яйцах разница в чеке заметна.

Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на вторник, 25 августа - собрало РБК-Украина.

Главное:

  • Хлеб: от 12.99 грн у "Сильпо" (нарезка 350 г) и 20.90 грн в АТБ (тостовый по акции).
  • Гречка: самая выгодная цена в "Сильпо" - 54.99 грн/кг (акция -15%), в других сетях - 65.90069.90 грн/кг.
  • Яйца: поштучно в "Ашане" - 34 грн/десяток, в упаковке - от 41.99 грн в "Сильпо".
  • Молоко: 400-450 г малой упаковки в большинстве сетей стоит 21.30-22.60 грн.
  • Масло: стоит от 49.40 грн ("Ашан", 0.5 л) и 50.70 грн (АТБ, 0.5 л).

Подробные цены в супермаркетах (25 августа)

Хлеб

  • "Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (350 г, половинка в нарезке) - 12,99 грн.
  • "Ашан": хлеб "Формула вкуса" ржаной форменный диабетический (300 г) - 20,70 грн.
  • АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 20,90 грн (акция, вместо 24,80 грн).
  • Novus: хлеб Marka Promo "Украинский" (400 г, половина нарезанный) - 25,79 грн.

Гречка

  • "Сильпо": крупа гречневая "Премия" ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 54,99 грн (акция, вместо 64,99 грн).
  • АТБ: крупа гречневая "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн.
  • Novus: крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн.
  • "Ашан": крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн.

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 25 августа (инфографика РБК-Украина)

Яйца

  • "Ашан": яйцо куриное С1 (поштучно) - 3,40 грн/шт (34,00 грн за десяток).
  • "Сильпо": яйца куриные "Сытый двор" С2 (10 шт.) - 41,99 грн (акция -12%, вместо 47,49 грн).
  • Novus: яйца куриные Marka Promo С1 (10 шт.) - 47,85 грн.
  • АТБ: яйцо куриное "Своя линия" 1 категория (10 шт.) - 48,90 грн.

Молоко

  • АТБ: молоко "Ежедневный сбор" пастеризовано 2,5% (450 г) - 21,30 грн.
  • "Сильпо": молоко пастеризованное "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.
  • "Ашан": молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн.
  • Novus: молоко пастеризованное 2,6% (900 г) - 37,79 грн.

Подсолнечное масло

  • "Ашан": масло подсолнечное Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн.
  • АТБ: масло подсолнечное "Своя линия" рафинированное (0,5 л) - 50,70 грн (акция, вместо 53,13 грн).
  • "Сильпо": масло подсолнечное "Щедрый Дар" холодной рафинации (500 мл) - 55,99 грн (акция -13%, вместо 64,49 грн).
  • Novus: масло подсолнечное "Чумак Золотое" рафинированное (0,46 л) - 67,99 грн.
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