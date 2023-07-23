Распрощается с птичками. Маск в ближайшее время сменит логотип Twitter

"И вскоре мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птичками", - написал Илон Маск и добавил, что "если сегодня (23 июля, - ред.) вечером опубликуют достаточно хороший логотип X, завтра мы обнародуем его во всем мире".

Также через некоторое время предприниматель обнародовал короткий видеоролик с большой буквой Х, не объяснив его значение.

Стоит напомнить о том, что ранее Маск уже менял логотип бренда. В начале апреля Twitter на короткое время получил в качестве логотипа собаку, являющуюся символом криптовалюты Dogecoin.

После такой "шутки" стоимость Dogecoin выросла на 30% - с 7,7 цента до 10,2 цента.