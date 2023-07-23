RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Распрощается с птичками. Маск в ближайшее время сменит логотип Twitter

Фото: Илон Маск, предприниматель, основатель SpaceX (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ближайшее время Twitter "распрощается со всеми птичками" и получит обновленный логотип.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт предпринимателя Илона Маска.

"И вскоре мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птичками", - написал Илон Маск и добавил, что "если сегодня (23 июля, - ред.) вечером опубликуют достаточно хороший логотип X, завтра мы обнародуем его во всем мире".

Также через некоторое время предприниматель обнародовал короткий видеоролик с большой буквой Х, не объяснив его значение.

Стоит напомнить о том, что ранее Маск уже менял логотип бренда. В начале апреля Twitter на короткое время получил в качестве логотипа собаку, являющуюся символом криптовалюты Dogecoin.

После такой "шутки" стоимость Dogecoin выросла на 30% - с 7,7 цента до 10,2 цента.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
TwitterИлон Маск