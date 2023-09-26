По распоряжению Кличко в КГГА продолжается конкурс на должность директора антикоррупционного департамента

В Киеве проходит конкурс кандидатов на должность директора Департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА. По распоряжению мэра Киева Виталия Кличко прием документов продлится до 3 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Отбор проводит специальная комиссия, созданная Киевским городским головой. В течение пяти рабочих дней после истечения срока подачи документов члены комиссии изучают их комплектность, полноту и соответствие требованиям и по результатам обработки принимают решение о допуске кандидатов к участию в отборе. Собеседования с кандидатами будут проходить с 13 октября в административном здании КГГА на Крещатике, 36", - говорится в сообщении КГГА.

Лица, которые хотят принять участие в отборе, должны подать не только личные документы (заявление, копию паспорта, документа об образовании и т.п.), но еще и презентацию с планом первоочередных шагов в должности директора Департамента.

По результатам собеседований с кандидатами комиссия будет выставлять им баллы. Победителем станет тот кандидат, кто наберет наибольшее количество баллов.

В течение двух рабочих дней после составления рейтинга кандидатов комиссия должна внести обоснованное представление о назначении Виталию Кличко, который и назначит победителя на должность.

Ранее сообщалось, что главой комиссии по отбору кандидатов на должность директору Департамента по предотвращению коррупции КГГА Кличко назначил юриста и эксперта в сфере антикоррупционной политики Александра Леменова. В состав комиссии также вошли известные антикоррупционные активисты, в частности из "АвтоМайдана", "Движения Честно", "StateWatch" и т.д.

Также ранее сообщалось, что директором Департамента культурного наследия КГГА Виталий Кличко назначил известную общественную деятельницу, защитницу Киева Марину Соловьеву.