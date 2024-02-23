Разжигал ненависть к неприверженцам: руководителю Черкасской епархии УПЦ объявили подозрение

"Служба безопасности собрала новые доказательства преступлений со стороны руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП). "На счету" митрополита это уже четвертый эпизод его подрывной деятельности против Украины", - отмечает ведомство.

В Службе безопасности напомнили, что в 2023 году духовнику сообщили уже 3 подозрения за разжигание межрелигиозной вражды и отрицание вооруженной агрессии РФ.

Распространял фейки и призывал к дискредитации

После объявления предварительных подозрений клирик продолжил распространять среди своих прихожан фейки по поводу "захвата" Храма Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах и выдворения оттуда служителей церкви.

Также в своих проповедях митрополит пытался дискредитировать священнослужителей других конфессий.

Кроме того, клирик записывал деструктивное видеообращение на официальной странице Черкасской епархии УПЦ МП в фейсбуке.

Объявление подозрения

Мужчине сообщили о еще одном подозрении за нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно.

Пока решается вопрос об изменении ему меры пресечения на более строгий.

Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.