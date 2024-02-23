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Разжигал ненависть к неприверженцам: руководителю Черкасской епархии УПЦ объявили подозрение

Фото: СБУ объявила руководителю Черкасской епархии УПЦ о подозрении (facebook.com/SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Ярослава Борзова

Митрополит Черкасской епархии УПЦ МП получил уже четвертое подозрение. На этот раз правоохранители предъявили духовнику обвинение в разжигании межрелигиозной вражды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности собрала новые доказательства преступлений со стороны руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП). "На счету" митрополита это уже четвертый эпизод его подрывной деятельности против Украины", - отмечает ведомство.

В Службе безопасности напомнили, что в 2023 году духовнику сообщили уже 3 подозрения за разжигание межрелигиозной вражды и отрицание вооруженной агрессии РФ.

Распространял фейки и призывал к дискредитации

После объявления предварительных подозрений клирик продолжил распространять среди своих прихожан фейки по поводу "захвата" Храма Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах и выдворения оттуда служителей церкви.

Также в своих проповедях митрополит пытался дискредитировать священнослужителей других конфессий.

Кроме того, клирик записывал деструктивное видеообращение на официальной странице Черкасской епархии УПЦ МП в фейсбуке.

Объявление подозрения

Мужчине сообщили о еще одном подозрении за нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно.

Пока решается вопрос об изменении ему меры пресечения на более строгий.

Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Фото: объявление подозрения руководителю Черкасской епархии УПЦ (t.me/SBUkr)

Приговоры священникам УПЦ МП

Напомним, еще в ноябре 2022 года стало известно, что правоохранители объявили новые подозрения митрополиту одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области из-за работы в пользу РФ.

Как сообщал тогда источник РБК-Украина, речь шла о митрополите Тульчинском и Брацлавском УПЦ МП Йонафане.

Правоохранители уточняли, что в своих "агитках" он призвал к захвату государственной власти и нарушению границ страны.

В прошлом году митрополит УПЦ МП получил пять лет тюрьмы.

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