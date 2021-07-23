Рожеві калюжі на полі біля Рівного: названо можливу причину

Рожеві калюжі на полі біля Рівного можуть бути наслідком розливу агрохімікатів. На місці працює екологічна інспекція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну екологічну інспекцію .

Повідомляється, що фахівці Поліського округу Держекоінспекції в координації з представниками ГСЧС і Гідрометеорологічної служби виїхали на місце розливу рожевого речовини недалеко від Рівного.

"За попередньою інформацією це можуть бути агрохімікати для сільськогосподарського обробітку земель", - зазначив глава відомства Андрій Мальований.