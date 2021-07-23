ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рожеві калюжі на полі біля Рівного: названо можливу причину

Новость на русском →
Рівне, П'ятниця 23 липня 2021 17:53
Рожеві калюжі на полі біля Рівного: названо можливу причину Фото: рожеві калюжі на полі біля Рівного (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Рожеві калюжі на полі біля Рівного можуть бути наслідком розливу агрохімікатів. На місці працює екологічна інспекція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну екологічну інспекцію.

Повідомляється, що фахівці Поліського округу Держекоінспекції в координації з представниками ГСЧС і Гідрометеорологічної служби виїхали на місце розливу рожевого речовини недалеко від Рівного.

"За попередньою інформацією це можуть бути агрохімікати для сільськогосподарського обробітку земель", - зазначив глава відомства Андрій Мальований.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що неподалік Рівного у полі виявили підозрілі калюжі з рожевою рідиною. На даний момент відомо, що один з фермерів після обробки угідь міг залишити рідину невстановленого походження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівне химикаты
NEWS
Шмигаль доручив розширити умови пільгової іпотеки та лізингу
Шмигаль доручив розширити умови пільгової іпотеки та лізингу
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"