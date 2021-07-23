Рожеві калюжі на полі біля Рівного: названо можливу причину
Фото: рожеві калюжі на полі біля Рівного (dsns.gov.ua)
Рожеві калюжі на полі біля Рівного можуть бути наслідком розливу агрохімікатів. На місці працює екологічна інспекція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну екологічну інспекцію.
Повідомляється, що фахівці Поліського округу Держекоінспекції в координації з представниками ГСЧС і Гідрометеорологічної служби виїхали на місце розливу рожевого речовини недалеко від Рівного.
"За попередньою інформацією це можуть бути агрохімікати для сільськогосподарського обробітку земель", - зазначив глава відомства Андрій Мальований.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що неподалік Рівного у полі виявили підозрілі калюжі з рожевою рідиною. На даний момент відомо, що один з фермерів після обробки угідь міг залишити рідину невстановленого походження.