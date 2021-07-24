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Рожеві калюжі хімікатів під Рівним: поліція відкрила кримінальне провадження

Автор: Инна Собора

Поліція Рівненської області відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення земель. Мова йде про рожеві калюжі із невідомою речовиною поблизу міста Рівне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Правоохоронці учора отримали інформацію про злив речовини невідомого походження в полі поблизу села Колоденка

На ґрунті між паями, які обслуговує один із агрохолдингів, слідчо-оперативна група поліції виявила речовину рожевого кольору на площі 635,8 метрів квадратних.

На місці події також працювали працівники ДСНС України, екологічна та Держспоживслужба. Фахівці відібрали зразки ґрунту для проведення відповідних експертиз.

За фактом забруднення земель речовинами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 239 КК України. Санкція статті передбачає штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, учора Держекоінспекція звернулася в поліцію через рожеві калюжі під Рівним.

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Рівнеуголовное производство