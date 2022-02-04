Уряд підвищив ціни на бензин на АЗС за формулою "Роттердам+"

Міністерство економіки підвищило граничну ціну на бензин на лютий на 1,59 грн/л, на дизпаливо - на 1,46 грн/л відповідно до формули ціни в порту Роттердам плюс ціна доставки та націнка АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства.

З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 35,84 грн/літр, на дизпаливо - 35,3 грн/літр.

Порівняно з кінцем січня середня ціна на бензин збільшена на 1,59 грн/літр, на ДП - на 1,46 грн/літр.

Зазначимо, 14 травня 2021 року Кабмін запровадив формулу "Роттердам+" для визначення цін на бензин і дизельне паливо на АЗС.

Відповідно до постанови уряду, середню вартість ДП (ULSD 10 ppm) та бензину (GASOLINE 10 ppm) визначає Мінекономіки на підставі даних Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а також витрат 27 доларів/тонна на логістичне та інше забезпечення, згідно з зовнішньоекономічними договорами. Крім цього, АЗС дозволено додавати до ціни маржу 7 грн/л на 1 л дизпалива та 5 грн/л на 1 л бензину.