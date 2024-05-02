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Разговоры о "замораживании войны" бессмысленны, - американский генерал

Фото: Бен Ходжес (facebook.com/Ben Hodges)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Войну России с Украиной невозможно заморозить. История и география свидетельствуют, что устойчивый мир невозможен.

Об этом интервью РБК-Украина сказал бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

"Тот, кто говорит, что война должна быть заморожена, тот никогда не смотрел на карту. Я имею в виду, что они не понимают значения Крыма, Черного моря, а также никогда не читали ни одной книги по истории, потому что Россия никогда не будет соблюдать какое-либо заключенное соглашение", - сказал он.

По его словам, поэтому идея о том, что можно заморозить этот конфликт и что это приведет к хорошему мирному устойчивому результату, нелепа.

"Кто разбирается в географии и истории, знает, что этого не произойдет. Поэтому я надеюсь, что мы прекратим бессмысленные разговоры о "замораживании конфликта". Все к чему это приведет - на время отложит следующий шаг России", - добавил Ходжес.

Генерал отметил, что он лично слышит об этом меньше, чем раньше. "Это украинцы должны решать свое будущее, а не кто-то другой. И это не то, что США могут "замораживать", все зависит от Украины. И я надеюсь, что Запад продолжит поддерживать Украину таким образом, чтобы она не чувствовала давления сделать это", - сказал он.

Ходжес также рассказал, что разговаривал с друзьями из Румынии, стран Балтии и Финляндии. "Никто не хочет, чтобы был заморожен конфликт", - констатировал Ходжес.

 

Напомним, согласно результатам исследования Центра Разумкова, на конец марта 2024 года 83% опрошенных выразили уверенность в успехе Украины в войне с Россией. Вместе с тем, ожидания по временным рамкам становятся более долгосрочными по сравнению с предыдущими опросами. Среди тех, кто верит в победу, 22% предполагают, что это случится до конца текущего года, в то время как год назад такую точку зрения разделяли 50% опрошенных, полагавших, что успех наступит до конца 2023 года.

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