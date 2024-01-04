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Растаможка автомобилей в "Дії": в Раде зарегистрировали новый законопроект

Фото: растаможка авто в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Народные депутаты передали на рассмотрение Верховной Раде проект закона, который значительно уменьшает человеческий фактор в процессе растаможивания легковых автомобилей и переносит этот процесс в "Дії".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

После принятия законопроекта граждане будут подавать электронную таможенную декларацию в приложении "Дії", а бизнес - на портале.

Предлагающий законопроект

  • Создать базу данных таможенной стоимости легковых автомобилей на основе данных таможни.
  • Создать таможенную стоимость новых легковых автомобилей, проходивших таможенное оформление в Украине с 2007 года, с деталями: марка, модель, год выпуска, тип и объем двигателя.

Весь процесс растаможки будет онлайн. Даже таможенную декларацию Действие поможет заполнить - подтянет информацию об автомобиле по VIN-коду.

"Цифровизация сделает процесс растаможки прозрачным и быстрым. А главное - полностью исключит любые коррупционные схемы на таможне. Ожидаем поддержку законопроекта от комитета и народных депутатов в зале", - отметил Федоров.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что, по словам президента Владимира Зеленского, в будущем благодаря цифровой трансформации все государственные услуги в Украине будут переведены в онлайн. Также он призвал страны уже начать экспортировать систему цифровизации.

Тем временем глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что у "Дії" может появиться искусственный интеллект.

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