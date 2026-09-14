Размер субсидии вдруг поменялся? В ПФУ объяснили причины

Когда ПФУ пересчитывает субсидию

Пенсионный фонд дважды в год - в марте и августе - может автоматически пересматривать размер уже назначенной жилищной субсидии.

Речь идет о случаях, когда среднемесячный совокупный доход домохозяйства уменьшился или увеличился более чем на 50%. Такой перерасчет производится в пределах установленного срока назначения субсидии, и подавать новое заявление для этого не требуется.

То есть если доходы семьи существенно изменились, размер пособия может как увеличиться, так и уменьшиться.

Какие доходы сравнивают

При перерасчете ПФУ сравнивает среднемесячный совокупный доход за соответствующие кварталы.

В частности, при августовском перерасчете учитываются доходы за период, определенный для уточнения размера субсидии на неотапливаемый сезон. Если по результатам сравнения оказывается, что среднемесячный доход изменился более чем на 50% в большую или меньшую сторону, размер субсидии пересматривается.

Таким образом, изменение выплаты не обязательно означает, что субсидию отменили. ПФУ мог просто произвести предусмотренный правилами перерасчет из-за изменения доходов.

Субсидия может как увеличиться, так и уменьшиться

Направление изменения выплаты зависит от того, как изменились доходы домохозяйства.

Если доход существенно уменьшился, после перерасчета субсидия может стать больше. Если же доходы выросли более чем на 50%, размер пособия может снизиться.

ПФУ отмечает, что такой перерасчет производится автоматически. Получателю не нужно отдельно обращаться в Пенсионный фонд только из-за изменения дохода, если речь идет именно о перерасчете в пределах установленного срока назначения субсидии.

Нужно ли подавать новое заявление

В случае автоматического перерасчета из-за изменения доходов - нет. ПФУ производит его самостоятельно на основании имеющейся информации.

В то же время это не единственные обстоятельства, при которых размер субсидии может измениться. На сумму выплаты также влияют стоимость жилищно-коммунальных услуг, социальные нормативы и обязательный платеж домохозяйства.

Поэтому если сумма субсидии изменилась, это не обязательно означает утрату права на пособие. Одной из причин может быть именно автоматический перерасчет из-за изменения доходов более чем на 50%.