Размер пенсии можно увеличить в 1,5 раза: как именно

В Украине есть стимулы для того, чтобы люди уходили на пенсию позже. За каждый год работы после срока выхода пенсия увеличивается на 6%, а через шесть лет она вырастет на 54%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства .

Согласно пенсионному законодательству, каждый человек имеет право на выбор получения пенсии по возрасту. Он может решить самостоятельно, когда это делать, учитывая свои пожелания и обстоятельства.

Те, кто уже имеют право на пенсию, но хотят продолжать работать и получать пенсию позже, могут получить пенсию с учетом их страхового стажа на момент обращения за пенсией.

При назначении пенсии с отсрочкой основной размер пенсии увеличивается:

на 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа после достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75% – за каждый полный месяц страхового стажа после достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев.

То есть, если человек отсрочит свой выход на пенсию на период менее 60 месяцев, то за каждый год такой отсрочки он получит надбавку к пенсии в размере 6% (0,5 х 12), за два года более позднего выхода на пенсию - 12% (0,5 х 24).

А вот отсрочка на шесть лет (это – 72 месяца) уже увеличит основной размер пенсии на 54% (72 х 0,75).

Пенсия увеличивается только за полнолуние работы, а за неполный месяц это не учитывается.

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2024 составил 5 851,86 гривен. Средний размер пенсии с начала года вырос на 466,61 гривен или на 8,7%.

Повышение пенсионного возраста одобряют всего 7% граждан. На вопрос "До какого возраста вы готовы работать?" 29% украинцев ответили, что до 60 лет, 12% – готовы работать до 61-65 лет, 3% – до 66-70 лет и 15% – до 50-59 лет. При этом 20% ответили, что вообще не могут или не готовы работать.