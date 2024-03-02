Разлетелись в радиусе 200 метров. Части вражеской ракеты Х-101 обнаружили в Винницкой области (видео)

Части российской ракеты Х-101 обнаружили в поле вблизи одного из сел Винницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины.

По информации специалистов взрывотехнической службы полиции, в результате падения крылатой ракеты детонация боевых частей не произошла, однако она все еще представляла опасность для людей.

По данным правоохранителей, обломки взрывоопасного предмета разлетелись в радиусе 200 метров.

"Полицейские обследовали опасный объект, зафиксировали и обеспечили охрану места происшествия. Работники ГСЧС ракету обезвредили", - пояснили в полиции.

Воздушная атака на Украину

В Украине вечером в пятницу, 1 марта, начали оглашать сигналы воздушной тревоги в разных областях. Причиной стала очередная воздушная атака со стороны российских захватчиков, запустивших беспилотники типа "Шахед".

В ночь на 2 марта в Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы. Впоследствии стало известно о прилете дрона в одном из районов города, возник пожар.

Также россияне атаковали беспилотниками в Одессу. В городе произошел прилет по домам, пострадали гражданские люди.

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