Разворовывали средства на газ для населения: появились детали дела Фирташа

Отмечается, что к организации сделки причастны Фирташ и топ-менеджмент подконтрольных ему компаний. Среди них - руководители "Региональной Газовой Компании" (РГК), который фактически управляет 20 гор- и облгазами, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины.

Судебно-экономическая экспертиза показала, что только в течение 2021 года незаконная деятельность фигурантов нанесла государству ущерб более чем на 4,2 млрд гривен. При этом, по предварительным оценкам, общая сумма ущерба в течение 2016-2022 годов может составить более 18 млрд гривен.

Следствие отмечает, что должностные лица "облгазов Фирташа" разворовывали более 70% средств, которые предполагались на закупку голубого топлива. Фактически речь идет о присвоении денег обычных украинцев, которые оплачивают коммунальные платежи.

Так, схема заключалась в том, что облгазы, подконтрольные Фирташу, "покупали" топливо у подконтрольной ему же компании. Но на самом деле получали не более 30% от проплаченного объема газа.

Образовавшийся из-за махинации дефицит покрывали за счет голубого топлива, которое было в государственной собственности - облгазы просто отбирали "недополученное" топливо из газотранспортной системы Украины.

При этом государству за это почти не платили, ссылаясь на отсутствие средств. Отмечается, что облгазы Фирташа уплатили государственному оператору украинской ГТС в среднем 30% общей стоимости отобранного газа.

В дальнейшем фигуранты уводили деньги в тень через сеть подконтрольных олигарху коммерческих структур. Так, из года в год они наращивали ущерб для государства.

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски в офисах и по местам жительства организаторов преступной схемы.

На основании собранных доказательств Фирташа, двум руководителям ООО "РГК", руководителю ООО "Йе энергия" и пяти руководителям облгазов сообщено о подозрении по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 и ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Отмечается, что пяти фигурантам сообщили о подозрении заочно, ведь они скрываются от правосудия за границей. Решается вопрос об объявлении их в международный розыск.

Кроме того, СБУ обнародовала аудиозапись разговора Фирташа с руководителем РГК Алексеем Тютюнником, в котором олигарх предупреждает о возможной национализации компании. Он также приказал ему перевести 120 млн из "Клирингового дома" на "Йе энергию", чтобы "обезопасить" "Днепрогаз".

Спустя время они созвонились снова, и Тютюнник отметил, что деньги не удалось перевести. Поэтому их пытались положить в банк.