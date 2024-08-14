Разворовали средства на защиту танков Сил обороны: СБУ сообщила о подозрениях организаторам схемы

Речь идет о хищении, которое произошло в марте 2022 года в рамках государственного заказа Министерства обороны Украины на динамическую защиту для танков Вооруженных сил Украины.

Согласно расследованию, экс-руководитель государственного предприятия и его главный бухгалтер завысили стоимость заказанной продукции, а разницу вывели через подконтрольные коммерческие структуры. В результате этой сделки государственному бюджету нанесен ущерб в размере почти 12 миллионов гривен.

Контрразведка СБУ задокументировала преступные действия лиц, причастных к схеме, и заблокировала ее еще в начале 2023 года. После длительных экспертиз и процессуальных действий, сейчас сообщено о подозрении бывшему генеральному директору государственного предприятия, его бухгалтеру и главному фигуранту схемы - руководителю коммерческой структуры, через которую выводились бюджетные средства.

Злоумышленникам инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением);

ч. 3 ст. 209 (отмывание денег, полученных преступным путем);

ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

Руководитель коммерческой структуры уже задержан в Киеве, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Заочные подозрения также получили экс-руководитель государственной компании и его бухгалтер, которые сейчас находятся за границей.

Принимаются все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности. За совершенные преступления им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ сообщила о подозрениях в хищении средств на динамическую защиту танков ВСУ (t.me/SBUkr)