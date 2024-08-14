Разворовали средства на защиту танков Сил обороны: СБУ сообщила о подозрениях организаторам схемы

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершили расследование еще одной масштабной коррупционной схемы, которая касалась оборонного бюджета страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Речь идет о хищении, которое произошло в марте 2022 года в рамках государственного заказа Министерства обороны Украины на динамическую защиту для танков Вооруженных сил Украины.
Согласно расследованию, экс-руководитель государственного предприятия и его главный бухгалтер завысили стоимость заказанной продукции, а разницу вывели через подконтрольные коммерческие структуры. В результате этой сделки государственному бюджету нанесен ущерб в размере почти 12 миллионов гривен.
Контрразведка СБУ задокументировала преступные действия лиц, причастных к схеме, и заблокировала ее еще в начале 2023 года. После длительных экспертиз и процессуальных действий, сейчас сообщено о подозрении бывшему генеральному директору государственного предприятия, его бухгалтеру и главному фигуранту схемы - руководителю коммерческой структуры, через которую выводились бюджетные средства.
Злоумышленникам инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины:
Руководитель коммерческой структуры уже задержан в Киеве, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Заочные подозрения также получили экс-руководитель государственной компании и его бухгалтер, которые сейчас находятся за границей.
Принимаются все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности. За совершенные преступления им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Фото: СБУ сообщила о подозрениях в хищении средств на динамическую защиту танков ВСУ (t.me/SBUkr)
Напомним,СБУ задержала осведомительницу российской военной разведки в Донецкой области, которая передавала агрессору информацию о расположении оборонных линий подразделений ВСУ на Покровском направлении.
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