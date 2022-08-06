Рожкова назвала причини підвищення офіційного курсу НБУ до 36,6 гривень за долар

"Щоб зменшити дисбаланс, нам потрібно було "переприв'язати" курс на рівні, який учасники ринку вважали б рівноважним навіть чисто психологічно. Тому, з одного боку, ми брали до уваги девальваційні очікування. З іншого - ураховували темпи послаблення валют країн-партнерів до долара США", - сказала вона.

Водночас вона заявила, що в НБУ ніколи не говорили про повернення до класичного плаваючого курсоутворення у короткій перспективі ми ніколи не говорили. "Ми завжди наголошували на тому, що зараз, на жаль, немає необхідної передумови: попит і пропозиція валюти все ще занадто не збалансовані", - зазначила Рожкова.

За її словами, до війни в Україну надходила валюта насамперед завдяки експорту. Нині ж експорт "просів" майже на половину від довоєнних часів. Так, з кінця березня Україна почала потроху експортувати зерно. Почали з 1 млн т, а зараз маємо 1,5 млн т на місяць. "Але порівняти ці обсяги експорту з довоєнними (було по 5-6 млн т. на місяць) неможливо. І якщо в перші місяці експорт та імпорт «просіли» приблизно однаково, то з поступовим відновленням економіки імпорт почав відновлюватися швидше. Крім того, сильно зросли обсяги витрат наших громадян - вимушених переселенців закордоном", - додала Рожкова.

"У таких умовах, грубо кажучи, валюти в країну заходить суттєво менше, ніж виходить, і ця різниця покривається із золотовалютних резервів", - сказала вона.

Міжнародна фінансова допомога дозволяє зараз утримувати достатній рівень резервів для забезпечення стратегічних потреб країни. Зокрема з початку повномасштабної війни Україна отримала 13,8 млрд доларів від міжнародних партнерів. "Це безпрецедентна підтримка. Але попри значні надходження, вони не покривають усі видатки", - повідомила перший заступник голови НБУ.

"Тож за наявного значного дисбалансу перехід до ринкового або плаваючого курсу зараз став би додатковим шоком для економіки", - сказала Рожкова.