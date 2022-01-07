На Різдво рятувальники перейшли на посилений режим служби: чергують понад 7 тисяч людей

У період святкування Різдва Христового Державна служба України з надзвичайних ситуацій несе посилену службу. З 7 по 10 січня на цілодобовому чергуванні перебувають понад 7 тисяч рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС .

Так, з 09:00 07 січня до 09:00 10 січня 2022 року рятувальники посилено контролюють ситуацію в Україні. Вони забезпечують захист населення та територій держави від надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій у посиленому режимі.

Всього на території України на цілодобовому чергуванні перебуває понад 7 тисяч осіб особового складу та 2 тисячі одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, у тому числі: близько 300 осіб та 50 одиниць техніки на об'єктах, задіяних до святкування новорічних та різдвяних свят з масовим перебуванням людей; 26 піротехнічних розрахунків, загальною чисельністю понад 130 осіб та 50 одиниць техніки; 9 повітряних суден, у тому числі 4 літаки та 5 гвинтокрилів.

"Інспекторським складом ДСНС проведено близько 4 тисяч 800 інструктажів щодо дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки, до яких залучено близько 20 тисяч керівників релігійних громад та організаторів святкових заходів", - йдеться у повідомленні.