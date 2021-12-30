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В Україні у святкові дні поліція посилить контроль на дорогах

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Україна, Четвер 30 грудня 2021 14:59
В Україні у святкові дні поліція посилить контроль на дорогах Фото: поліція посилено працюватиме в період Нового року (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

В Україні під час новорічних свят поліція посилить контроль на дорогах. Патрульні допомагатимуть водіям у складних погодних умовах, організовуватимуть дорожній рух і запобігатимуть порушенням ПДР.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.

За словами глави Нацполіції Ігоря Клименка, поліція взаємодіятиме з органами місцевого самоврядування, дорожніми та комунальними організаціями та підрозділами ДСНС для надання необхідної допомоги учасникам дорожнього руху під час складних погодних умов.

Особливу увагу звернуть на виявлення та недопущення фактів керування транспортними засобами водіями у стані алкогольного сп'яніння. Такі порушення найчастіші під час свят.

Крім того, патрульні забезпечуватимуть супровід організованих груп дітей.

Нагадаємо, в Одесі патрульні поліцейські гналися за водієм мікроавтобуса з ознаками сп'яніння, який, намагаючись втекти, збив одного з правоохоронців і навіть не пригальмував. "Копи" зрештою прострілили колеса в авто порушника, і тільки так транспортний засіб було зупинено.

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