"Путь ветеранов". С какими вызовами сталкиваются бывшие военные в гражданской жизни

В Украине 1,2 млн ветеранов, но это количество увеличится до 5-6 млн, по данным Министерства ветеранов Украины. Исследование "Путь ветеранов и ветеранок" показывает, что по возвращении со службы бывшие военные сталкиваются с растерянностью, плохим сном и желанием вернуться к побратимам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Veteran Hub.
Veteran Hub представил новый сайт и кампанию по улучшению благосостояния бывших военных в гражданской жизни. Организация провела исследование "Шлях ветеранів і ветеранок", в котором проследила жизненную траекторию украинских воинов после увольнения со службы.
Это же исследование послужило основой для обновленного сайта организации. На Veteran Hub есть материалы о каждом этапе, который проходят ветераны с начала службы и на протяжении всей жизни.
У каждого ветерана свой "рецепт" возвращения к гражданской жизни. Кому-то помогает семья, некоторым новая работа или домашний любимец.
"Пес - важный аспект моего возвращения. Его мне нашел мой друг и мой бывший руководитель. Он сказал, что если я не возьму собаку, то он возьмет ее себе. А у него уже три. Поэтому я договорился с владельцем квартиры и забрал ее к себе. В первую его ночь у меня на Киев летели 75 "Шахедов". На утро я сказал "поздравляю в семье ветерана", - рассказывает ветеран и морпех Глеб Стрижко.
Он прошел плен и длительную реабилитацию. Теперь работает руководителем киевского пространства Veteran Hub, потому что не может вернуться на военную службу.
"Я должна была уволиться из войска не по своей воле - у меня погиб отец, старшая сестра с маленьким ребенком, младшая - еще училась в школе, поэтому я должна была быть рядом с мамой. Это было тяжелое решение. Я прошла "хорошие круги ада" социализации, когда ходила по центрам занятости в поисках работы. Но меня очень сильно помогло то, что нашла ветеранское коммьюнити", - рассказывает ветеранка Галина Клемпоуз.
Исследование было проведено еще до начала полномасштабного вторжения. Целевая группа - ветераны, которые находились на войне в период с 2014-го по 2021 год. В исследовании приняли участие 39 ветеранов и ветеранок (8 женщин и 31 мужчин от 25 до 63 лет). Интервью провели с июля 2021 года по февраль 2022 года.
Исследование показало, что растерянность, плохой сон и желание вернуться к побратимам - это лишь часть проблем, с которыми сталкиваются ветераны при адаптации к гражданской жизни.
Вызовы, с которыми сталкиваются ветераны:
Полное исследование можно просмотреть по ссылке.
Авторы исследования отмечают, что оно нерепрезентативно, но оно показывает разнообразие опыта ветеранов и этапы, которые проходят воины. При этом они добавляют, что в будущем нужно провести репрезентативные исследования на национальном уровне на отдельные темы и тенденции.
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