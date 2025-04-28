Разгром в финале: определился победитель Юношеской лиги УЕФА

Как закончился финал Юношеской лиги УЕФА

В финале Юношеской лиги УЕФА сезона-2024/25 команда "Барселона" U19 уверенно победила "Трабзонспор" U19 на стадионе "Коловрей" в швейцарском Ньоне.

Основное время игры завершилось убедительной победой каталонцев со счетом 4:1.

Матч начался стремительно для "Барселоны": новичок клуба Ибрагим Диарра открыл счет уже на 11 минуте. Через семь минут Андрес Куэнка удвоил преимущество каталонцев.

В начале второго тайма Уго Альба забил третий гол для "блаугранас", а вскоре Диарра оформил дубль, доведя счет до разгромного.

"Трабзонспор" смог ответить лишь одним голом, который не повлиял на итоговую уверенную победу "Барсы".

Этот трофей стал третьим в истории "Барселоны" U19 в Юношеской лиге УЕФА - предыдущие победы были добыты в сезонах 2013/14 и 2017/18.

Добавим также, что под руководством Жулиано Беллетти молодые каталонцы провели фантастический сезон, уже выиграв национальное первенство и Кубок Испании. Теперь, добавив титул Юношеской лиги, они оформили исторический требл - три трофея за один сезон.

Что такое Юношеская лига УЕФА

Это международный клубный турнир для команд в возрасте до 19 лет, который организует Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Турнир был основан в 2013 году и является аналогом Лиги чемпионов среди юношеских команд. Участие в нем принимают:

молодежные составы клубов, которые играют в групповом этапе основной Лиги чемпионов.

чемпионы национальных юношеских лиг стран Европы.

Групповая стадия повторяет жеребьевку взрослой Лиги чемпионов. Далее следуют плей-офф, четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Все матчи турнира проводятся среди команд U19 (до 19 лет).