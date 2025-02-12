Разгром в Бресте и другие результаты Лиги чемпионов

В стыковых играх принимают участие команды, которые по итогам основного раунда заняли места с 9-го по 24-е. Победители выйдут в 1/8 финала где их уже ждут клубы, занявшие первые восемь строчек в общей таблице.

Во вторник, 11 февраля состоялись четыре первых противостояния.

Лига чемпионов, плей-офф, первые матчи

"Брест" - ПСЖ - 0:3

Голы: Витинья, 21 (пенальти), Дембеле, 45, 66

ПСЖ имел ощутимое преимущество, однако открыть счет удалось лишь с пенальти. Затяжная атака ПСЖ с несколькими ударами завершилась попаданием Дембеле в руку Ле-Мелу. Судья в поле нарушения не заметил, но ему помогли арбитры VAR. Витинья с пенальти был точным. А затем настало время Усмана Дембеле. Сначала он забил перед перерывом, а затем отличился в середине второго тайма.

Команда Луиса Энрике победила на выезде - 3:0. Ответный матч таким образом превращается в формальность.

"Манчестер Сити" - "Реал" - 2:3

Голы: Холанд, 19, 80 (пенальти) - Мбаппе, 60, Диас, 86, Беллингем, 90+2

Хозяева дважды были впереди, но уступили. "Реал" вырвал победу на последних минутах.

"Ювентус" - ПСВ - 2:1

Голы: Маккенни, 34, Мбангула, 82 - Перишич, 56

Туринцы едва не упустили победу, после того как гол в их ворота забил Иван Перишич. Хорвата хорошо знают в Италии, ведь он провел более 200 матчей за миланский "Интер". Однако спасителем "Старой синьоры" стал 21-летний Семуэль Мбангула, который в конце поединка удачно сыграл на добивании. Это был первый гол бельгийца в ЛЧ.

"Спортинг" - "Боруссия" Д - 0:3

Голы: Гирасси, 60, Грос, 68, Адейеми, 82

Финалисту прошлой ЛЧ понадобился час игры, чтобы открыть счет в Лиссабоне. "Размочил" игру обидчик донецкого "Шахтера" на предыдущем этапе Сергу Гирасси. Нападающий забил десятый гол в девяти матчах ЛЧ. При втором взятии ворот Гирасси к голу добавил еще и ассист. Его навес на дальней штанге замкнул Гросс. А затем уже Адейеми довел дело до разгрома. Нико Ковач во главе "Боруссии" празднует первую победу. Да еще и настолько эффектную.

Ответные матчи в этих парах состоятся в среду, 19 февраля.