Развертывания российских войск для наступления из Беларуси пока не заметно, - Машовец

Российские войска на территории Беларуси находятся с двумя целями: для обучения "мобиков" и для устрашения украинцев. Сил для наступления у них пока нет.

По его словам, сейчас в Беларуси примерно 12,5 тысячи российских военнослужащих. Это не только сухопутные войска, там также развернута оперативная группировка воздушно-космических сил РФ, силы ПВО.

"Они там используют белорусскую военную учебно-тренировочную базу для подготовки своих мобиков", - скал эксперт.

Машовец сообщил, что в течение нескольких месяцев прошлого года там проходили подготовку подразделения 2-й мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии западного военного округа. Сейчас завозят 6-ю мотострелковую дивизию 3-го армейского корпуса западного военного округа. А из этой 2-й мотострелковой дивизии формируют батальонные тактические группы и отправляют на фронт.

"То есть пока они, по сути, занимаются подготовкой войск и одновременно проводят стратегическую операцию по запугиванию - что вот-вот они начнут наступление на Ковель - Львов или Киев", - сказал он.

Однако, чтобы наступать им, нужно сосредоточить не менее 35 батальонных тактических групп, более 25 тысяч военнослужащих. И эта речь идет только о сухопутных силах. Это для проведения каких-либо наступательных действий с серьезными задачами, отметил эксперт.

"Если ограничиться какими-то пограничными столкновениями, то можно разворачивать группировки меньшей численности. Но я пока такого риска не вижу. Пока они просто завозят на белорусские полигоны личный состав подразделений бригадного и дивизионного комплектов и готовят их к боевому применению. Непосредственного развертывания по проведению сделок в сторону Украины пока не заметно", - сообщил он.

Машовец сообщил, что особую обеспокоенность вызывает то, что они называют региональной группировкой российско-белорусских войск: часть сил и средств из 1-й гвардейской танковой армии, то есть из тех 12,5 тысяч, россияне выделили в эту группировку.

"Наступление с территории Беларуси вполне возможно. По моему мнению, если оно таки произойдет, то будет иметь вспомогательное значение по отношению к наступлению на другом операционном направлении. Однако оно может потом стать основным, если им вдруг удастся этими силами с территории Беларуси достичь каких-либо глубоких задач и целей. Тогда они могут перенести свои главные усилия в эту операционную зону. Но это потребует времени и перегруппировки", - сказал эксперт.