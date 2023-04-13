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Разгоняют облака и повышают оптимизм: Подоляк назвал основные потребности ЗСУ в вооружении

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вместо того чтобы моделировать негативные сценарии развития войны, отдельным людям следует сосредоточиться на потребностях нашей страны. Ракеты и истребители отлично повышают оптимизм.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"У страха большие глаза. Некоторым военным экспертам и футбольным комментаторам стоит меньше размышлять и моделировать негативные сценарии, а больше сосредоточиться на потребностях Украины", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, именно ракеты дальнего радиуса действия и самолеты "прекрасно разгоняют облака и повышают оптимизм прогноза погоды".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в "слитых" документах США Пентагон описывал четыре "диких" и маловероятных сценария хода войны России против Украины

Также, в одном из документов описывается возможный сценарий с "патовой" ситуацией, когда ни одна из сторон в войне не сможет добиться решающего преимущества. В то же время утверждается, что это якобы "наиболее вероятный сценарий".

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