Разгоняют облака и повышают оптимизм: Подоляк назвал основные потребности ЗСУ в вооружении

Вместо того чтобы моделировать негативные сценарии развития войны, отдельным людям следует сосредоточиться на потребностях нашей страны. Ракеты и истребители отлично повышают оптимизм.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"У страха большие глаза. Некоторым военным экспертам и футбольным комментаторам стоит меньше размышлять и моделировать негативные сценарии, а больше сосредоточиться на потребностях Украины", - пишет Подоляк. По словам советника главы Офиса президента, именно ракеты дальнего радиуса действия и самолеты "прекрасно разгоняют облака и повышают оптимизм прогноза погоды".