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Разгоняли мирные митинги в Херсоне: 14 российским военным объявили подозрения

Фото: 14 российским военным, разгонявшим мирные митинги в Херсоне, объявили подозрения (gp.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине заочно объявили подозрения 14-м российским военным, которые разгоняли мирные акции протеста против оккупации Херсона. В их числе командиры высшего офицерского состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Херсонской областной и Херсонской окружной прокуратур 14 военнослужащим РФ заочно уведомлены о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, весной 2022 во время временной оккупации в областном центре на площади Свободы местное население собиралось на мирные акции в поддержку Украины. Подобные демонстрации постоянно подавлялись оккупантами.

Среди подозреваемых - пять представителей высшего и старшего офицерского состава армии РФ. Это генерал-майоры, полковники и подполковники. А также девять их подчиненных военнослужащих Федеральной службы Росгвардии.

Руководил силовым разгоном протестующих командир 50-й отдельной бригады оперативного назначения. По его указанию выполнялись боевые приказы по подавлению сопротивления херсонцев, применения к ним насилия и оружия.

Отмечено, что всего было незаконно задержано и заключено не менее 11 гражданских. В местах несвободы их подвергали пыткам, выбивая сведения о движении сопротивления, военных ВСУ, склонялись к сотрудничеству.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск и продолжается установление других причастных лиц.

Напомним, ранее мы сообщали, что командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВС РФ обеспечивал нанесение систематических масштабных ракетных ударов крылатыми ракетами по гражданским объектам по территории Украины. Правоохранители объявили ему о подозрении по трем статьям.

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