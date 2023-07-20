Разгоняли мирные митинги в Херсоне: 14 российским военным объявили подозрения

"При процессуальном руководстве Херсонской областной и Херсонской окружной прокуратур 14 военнослужащим РФ заочно уведомлены о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, весной 2022 во время временной оккупации в областном центре на площади Свободы местное население собиралось на мирные акции в поддержку Украины. Подобные демонстрации постоянно подавлялись оккупантами.

Среди подозреваемых - пять представителей высшего и старшего офицерского состава армии РФ. Это генерал-майоры, полковники и подполковники. А также девять их подчиненных военнослужащих Федеральной службы Росгвардии.

Руководил силовым разгоном протестующих командир 50-й отдельной бригады оперативного назначения. По его указанию выполнялись боевые приказы по подавлению сопротивления херсонцев, применения к ним насилия и оружия.

Отмечено, что всего было незаконно задержано и заключено не менее 11 гражданских. В местах несвободы их подвергали пыткам, выбивая сведения о движении сопротивления, военных ВСУ, склонялись к сотрудничеству.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск и продолжается установление других причастных лиц.